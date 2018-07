Thaise voetballertjes eindelijk gevonden: dit zijn de mogelijkheden om hen buiten te krijgen. “Er zijn geen goede opties”

De twaalf Thaise voetballertjes en hun 25-jarige coach zijn na negen dagen levend teruggevonden in het overspoelde grottencomplex van Tham Luang. Het is echter nog niet ‘eind goed, al goed’, want de tieners en hun trainer weer buiten krijgen, wordt een lastig karwei dat mogelijk nog maanden kan duren. Dit zijn de verschillende opties.

De groep ging op 23 juni op verkenningstocht in het grottencomplex Tham Luang. Het stelsel, in het noorden van het land, is tien kilometer lang en staat erom bekend vaak te overstromen. Dat gebeurde ook toen de voetballers binnen waren. Daardoor konden ze niet terugkeren. Ze wisten zichzelf echter in veiligheid te brengen en werden maandag levend gevonden in een droge ruimte in het stelsel. De schattingen over hoe ver de dertien in het grottencomplex zitten, lopen uiteen: van twee kilometer tot vier kilometer.

Maar hoe komt de groep nu weer veilig buiten? Daar breken nationale en internationale reddingswerkers zich nu het hoofd over. De veiligheid van de tieners en hun coach staat voorop, aldus Narongsak Osatanakorn, gouverneur van de provincie Chaing Rai tegen persbureau AP. “We hebben zo hard gewerkt om hen te vinden, we zullen hen niet verliezen.”

Foto: rr

Duiken

De snelste optie om de groep buiten te krijgen is hen voorzien van duikuitrusting en hen op die manier naar de ingang van de grot te brengen. “Maar dit is ook de meest gevaarlijke manier”, stelt Anmar Mirza, nationaal coördinator van de Amerikaanse Cave Rescue Commission tegen de BBC.

Eerste beelden van de jongens.

Het kostte zeer getrainde duikers uren om de voetballertjes te bereiken, via nauwe passages waarin het zich nihil was. Dankzij touwen, lichtgevende stokken en extra zuurstofflessen zou de tocht makkelijk kunnen verlopen, maar dan nog is het voor niet-getrainde duikers “extreem gevaarlijk en risicovol”, zegt Edd Sorenson, regionaal coördinator in Florida van de International Underwater Cave Rescue and Recovery Organisation. Hij beschouwt deze mogelijkheid als “laatste redmiddel”.

Butch Hendricks, een doorgewinterde Amerikaanse reddingsduiker, wijst er in The Guardian verder op dat geen één van de jongens kan zwemmen. Bovendien zouden de tieners één voor één door de nauwe gangetjes moeten manoeuvreren. “Als daar een probleem de kop opsteekt, leidt dat tot een vertraging, waardoor ze terug moeten keren. Dat kan levensgevaarlijke situatie opleveren.”

“Het is heel makkelijk en zeer waarschijnlijk dat iemand die niet bekend is met deze extreme omstandigheden in paniek raakt en zichzelf of de reddingswerkers in levensgevaarlijke problemen brengt”, zegt Sorenson daarover.

Wachten tot het water zakt en zorgen voor bevoorrading

Een tweede optie is om de groep te laten wachten waar ze zit totdat het water verder gezakt is. Duikers zouden de kinderen en hun trainer dan eten, drinken en andere benodigdheden brengen. Dat gebeurt nu ook al. De Thai Navy Seals voorzien de groep van vloeibaar voedsel met veel proteïne en zorgen dat de dertien medisch in orde zijn.

De gezondheid van de voetballers is een serieuze aangelegenheid, stelde gouverneur Osatanakorn bij een persconferentie. Na negen dagen zonder voedsel moet je goed letten op de voedselinname.”

De optie om te wachten is het veiligst, zegt Mirza. In ieder geval zolang de groep droog en veilig zit en bevoorraad kan worden. Sorenson is het daarmee eens: “Nu ze licht en hoop hebben is wachten een goede optie, zolang ze warm, gevoed en gehydrateerd kunnen blijven.”

Toch zijn er ook problemen met afwachten. Reddingswerkers zijn al dagen bezig met het wegpompen van water uit het grottencomplex, maar er zijn forse regenbuien op komst die een week lang kunnen aanhouden. Daardoor kan het waterniveau opnieuw stijgen. Bovendien duurt het regenseizoen nog tot oktober. Dat zou betekenen dat de voetballers nog maanden vastzitten.

Een nieuwe ingang creëren

Een derde mogelijkheid die geopperd werd, is het creëren van een nieuwe ingang door middel van boren. Reddingswerkers hebben het berggebied uitgekamd voor plekken voor potentiële ingangen en zijn zelfs al begonnen met het boren van een gat. Daarbij werd echter op een harde laag graniet gestuit.

Maar het maken van een schacht kent veel meer problemen. Om zo diep te kunnen boren is er zwaar materieel nodig. Dat betekent dat er geïmproviseerde wegen moeten worden aangelegd. Bovendien moeten de betrokkenen het grottenstelsel van binnen en buiten kennen om op de juiste plek te boren. “Het klinkt alsof het heel eenvoudig is, maar het is zeer lastig”, aldus Mriza. “Het is als het vinden van een naald in een hooiberg.”