Vertonghen heeft met zijn doelpunt een uniek WK-record te pakken

Jan Vertonghen leek even de schlemiel van natie te worden. De Tottenham-verdediger ging in de fout bij de 0-1 van Japan en de Rode Duivels keken even later tegen een dubbele achterstand aan. Maar het was dankzij een doelpunt van diezelfde Vertonghen dat de Rode Duivels de comeback inzette. De recordinternational verraste doelman Kawashima met een heerlijke kopbal. Eentje die goed is voor de recordboeken, zo blijkt.

Want het doelpunt van Vertonghen is het verste kopbaldoelpunt ooit op een WK. Opta berekende dat de bal een afstand van 18,6 meter aflegde, van aan de zijkant van de backlijn tot in het net. Dat is de langste afstand ooit gemeten voor een doelpunt dat met het hoofd gescoord werd.

