Maradona laat weer van zich horen: ‘Pluisje’ wil Argentinië zonder vergoeding coachen

Diego Maradona wil graag weer bondscoach van Argentinië worden. ‘Pluisje’ zou dat zelfs gratis doen, vertelde hij in het WK-programma van de Venezolaanse televisie, waarin hij geregeld als gast aanschuift. “Ik wil de nationale ploeg voor niets gaan trainen”, zei Maradona.

Het Argentijnse voetbalicoon, dat zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, zat op uitnodiging van de FIFA bij alle WK-wedstrijden van zijn land op de tribune in Rusland. Maradona leefde vanuit de skyboxen hartstochtelijk mee. Tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Nigeria werd het hem zelfs te veel, naar eigen zeggen “door de spanning”. De oud-topvoetballer kon amper meer lopen en werd door mensen uit zijn entourage naar binnen geholpen. De 57-jarige Argentijn zag zijn landgenoten zaterdag in de achtste finales uitgeschakeld worden door Frankrijk (3-4). De druk op bondscoach Jorge Sampaoli om op te stappen is groot, ondanks een doorlopend contract.

Maradona was bondscoach van Argentinië op het WK 2010. Zijn ploeg werd in de kwartfinale overklast door Duitsland (0-4). Sindsdien heeft Maradona twee clubs in het Midden-Oosten getraind. Enkele weken zette hij zijn krabbel onder een verbintenis bij het Wit-Russiche Dinamo Brest,waar hij voorzitter/trainer werd.