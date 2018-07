Een van de meest onderschatte Rode Duivels werkt vandaag in de bouw: “Onze generatie was rijper”

Deze Klapstoel is gewijd aan een van de meest onderschatte Rode Duivels. Nico Claesen was samen met Jan Ceulemans onze topschutter in Mexico ’86 en schitterde aan de zijde van toppers als Jürgen Klinsmann (Stuttgart), Glenn Hoddle, Paul Gascoigne en Gary Lineker (Tottenham). Vandaag werkt hij in de bouw in zijn thuisgemeente Maasmechelen. Hard werken en doelpunten maken – daar draait zijn hele leven om.