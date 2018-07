Wietrokende profvoetballer Jinty Caenepeel opnieuw veroordeeld tot geldboete en rijverbod

Brugge - De Brugse politierechter heeft profvoetballer Jinty Caenepeel (21) bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 640 euro en een rijverbod van acht dagen. De speler van het Nederlandse Excelsior uit Rotterdam negeerde een rood verkeerslicht en had zijn rijbewijs niet op zak.

Op 8 mei 2017 zag de politie hoe Caenepeel met zijn wagen een rood verkeerslicht negeerde. Het licht stond volgens de agenten al meer dan drie seconden op rood. Bovendien bleek tijdens de controle dat de flankaanvaller zijn rijbewijs niet op zak had. Voor beide inbreuken werd hij veroordeeld tot een geldboete van 640 euro en een rijverbod van acht dagen.

Jinty Caenepeel was niet aan zijn proefstuk toe. Zo werd hij in 2016 al veroordeeld voor een forse snelheidsovertreding. Ten slotte werd hij begin juli 2017 onder invloed van cannabis achter het stuur betrapt. In dat dossier kreeg hij drie maanden rijverbod en 1.600 euro boete, telkens de helft met uitstel. De ex-speler van AA Gent en Cercle Brugge moest ook zijn rijexamens opnieuw afleggen.