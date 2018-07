Britse zorgverlener gearresteerd op verdenking van achtvoudige babymoord

Een verpleegster is in het Britse Cheshire gearresteerd op verdenking van moord. Ze wordt ervan verdacht acht baby’s te hebben gedood, ze wordt ook nog verdacht van zesvoudige poging tot moord. De speurders onderzoeken in totaal 17 verdachte overlijdens van pasgeboren baby’s ophelderen, dat meldt de politie van Cheshire

Het onderzoek werd gestart in 2017 na een “ongewoon hoge babysterfte en ongewoon veel medische urgenties op de afdeling neonatologie” tussen juni 2015 en juni 2016. De vrouw wordt verdacht van achtvoudige babymoord en zesvoudige poging tot moord. In totaal is er op die afdeling sprake van 17 verdachte overlijdens en 15 verdachte medische noodgevallen.

Volgens de lokale politie is de arrestatie van de vrouw “een significante stap voorwaarts”, maar dat het onderzoek “nog steeds lopende is”. Welke functie de vrouw had op de kraamafdeling van het ziekenhuis is voorlopig niet geweten. De politie preciseerde niet of het een om verpleegster, arts of vroedvrouw gaat.

“Dit is een zeer complex en uitermate gevoelig onderzoek”, aldus de hoofspeurder in het onderzoek aan The Independent. “We moeten er alles aan om zo veel mogelijk details over hoe deze baby’s zijn overleden.”

Nog volgens de politie worden de ouders van de slachtoffers opgevangen en geïnformeerd over het verloop van het onderzoek. “Dit is een onwezenlijk moeilijk tijd voor al deze gezinnen, zij staan in het centrum van dit onderzoek en willen graag weten wat er met hun kinderen gebeurd is”, klinkt het nog in een mededeling.