Aldi Nederland stopt met verkoop energiedrankjes aan kinderen jonger dan 14 jaar. In België verandert er niets

Kinderen onder de 14 jaar kunnen binnenkort geen energiedrankjes meer krijgen bij de Aldi in Nederland. Het is de eerste supermarktketen bij onze noorderburen die een leeftijdsgrens instelt voor dergelijke drankjes. In België verandert er voorlopig niks.

Wie bij de Nederlandse winkels van Aldi een energiedrankje wil kopen, maar jonger is dat 14 jaar heeft pech: de supermarktketen stopt vanaf 1 oktober met de verkoop van de drankjes aan jonge kinderen. Bij twijfel mogen kassamedewerkers de jeugdige klanten om een identiteitsbewijs vragen, net zoals dat bij de aankoop van alcohol gebeurt. Dat meldt Nu.nl.

Aldi Nederland kwam tot het besluit door “de bezorgdheid in de samenleving over de consumptie van energydrinks door kinderen”. Energiedrankjes zitten vol suikers, cafeïne en taurine. Dat kan (vooral) bij jongeren leiden tot hartritmestoornissen en rusteloosheid. Bij zeer grote consumptie is er zelfs risico op diabetes.

Bovendien zijn de drankjes geen dorstlesser, ze drogen het lichaam zelfs uit, stelt het Nederlandse Voedingscentrum.

Geen leeftijdsgrens in België

“In België verandert er voorlopig niets aan de verkoop van energiedranken in onze Aldi-winkels”, laat Dorothy Philips aan onze redactie weten. “Wij volgen hiervoor de regelgeving en markttrends in België.”

Op de energiedranken die Aldi-België aanbiedt, wordt op elk blik wel heel duidelijk vermeld dat de drank taurine en een hoog cafeïnegehalte bevat en dat het niet aanbevolen is voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.