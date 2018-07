Brazilië-België ook te zien op Rock Werchter, maar optredens gaan door

De Rode Duivels spelen vrijdag in de kwartfinale van het WK tegen Brazilië, en dat zal ook op Rock Werchter merkbaar zijn. De wedstrijd wordt op twee grote schermen op de festivalweide uitgezonden en de festivalgangers kunnen ook op de camping kijken. De optredens op de drie podia gaan wel door zoals gepland.

“Het Festivalpark kleurt vrijdag zwart, geel, rood”, laten de organisatoren van Rock Werchter weten. “Zowel aan North West Walls als bij The Slope zal de match te volgen zijn.”

De optredens op het hoofdpodium, in The Barn en in KluB C gaan wel gewoon door. Daar spelen op dat moment Snow Patrol, London Grammar, Franz Ferdinand, CHVRCHES en Ben Howard. Op het nieuwe vierde podium, The Slope, worden de optredens wel verzet. “De optredens van Todiefor en Faces On TV worden uitgesteld naar zaterdag 7 juli”, aldus Rock Werchter.