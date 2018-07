Martinez: “Niet plots verdedigen tegen Brazilië, tactiek blijft hetzelfde”

Roberto Martinez genoot nog na van de 3-2 winst tegen Japan. Volgens de bondscoach betekende de zege, ondanks de wel heel bijzonder moeizame manier waarop die stand kwam, een enorm boost voor het elftal.

“Het gaat om het resultaat en het bereiken van de kwartfinale op een World Cup”, aldus de bondscoach. “De manier waarop heeft ons alleen maar geholpen om nog meer in onszelf te geloven. Ik durf te zeggen dat we maximaal klaar zijn om Brazilië te treffen. Voor België moét niets meer. Let wel, deze groep wil heel graag naar de halve finale. Zeker weten. Maar voor de hele wereld is Brazilië favoriet. De grote favoriet. Dat kan in ons voordeel spelen want die favorietenrol heeft ons tegen Japan misschien wel wat verlamd. Maar mijn ploeg is fysiek klaar. De mentaliteit zit heel goed, anders haal je geen 2-0 achterstand op. Iedereen praat nu over de tactiek maar ik zie daar geen probleem. We zijn en blijven een offensieve ploeg. We gaan nu niet plots verdedigen. We weten echt wel wat we moeten om Brazilië te kloppen. Ik heb mijn plan al. Al lang. Want bij de aanvang van het toernooi was het al duidelijk dat we in de kwartfinale wellicht tegen Duitsland of Brazilië zouden uitkomen in de kwartfinale. Brazilië is de beste ploeg op dit toernooi maar we zijn niet verloren. Verre van zelfs.”

Of hij Fellaini en Chadli, de twee invallende helden van gisteren, nu meteen aan de aftrap zal brengen wilde Martinez niet kwijt. “Ik heb het allemaal al in mijn hoofd maar laat er nog enkele dagen overheen gaan. Jullie zullen wel zien.”