Vluchteling die verdacht wordt van verkrachting en moord op Susanna (14), vergreep zich eerder al aan 11-jarige

Ali Bashar (21), de Iraakse vluchteling die verdacht wordt van de verkrachting van en de moord op de 14-jarige Duitse tiener Susanna, blijkt zich al eerder vergrepen te hebben aan een jong meisje. Samen met zijn broertje van 13 jaar verkrachtte hij een 11-jarig meisje. Dat melden Duitse media.

De moeder van Susanna gaf haar dochter in mei op als vermist. Begin juni werd haar lichaam gevonden langs een spoorlijn in het Duitse Wiesbadenna een tip van een asielzoeker. De tiener wees Bashar, die met hem in een asielcentrum in de buurt verbleef, aan als de dader. De 21-jarige Bashar gaf later toe dat hij Susanna had gedood na een ruzie. Hij ontkent haar echter verkracht te hebben.

Susana blijkt echter niet het eerste slachtoffer te zijn van Bashar, meldt de Duitse openbaar aanklager en de politie nu. De vluchteling verkrachtte in maart en mei tot twee keer toe een 11-jarig meisje. Een derde keer gebeurde dat door een andere dader, schrijft de Suddeutsche Zeitung. Volgens Bild was de verkrachter in het laatste geval het 13-jarige broertje van Bashar.

Basher kwam in 2015 als vluchteling naar Duitsland. Hij kreeg er geen asiel, maar ging in beroep tegen die beslissing en verbleef in het asielcentrum zolang die procedure liep. Nadat zijn naam als verdachte in het vizier kwam, slaagde de twintiger erin om met zijn hele familie te vluchten naar Irak. Daar werd hij vorige maand opgepakt, niet ver van de Turkse grens, waarna hij aan Duitsland werd overgeleverd. Bashar zit in Frankfurt in de cel in afwachting van zijn proces.