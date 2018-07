OPROEP. Vertel ons over jouw buitengewone zomer

Voor een nieuwe verhalenreeks zijn we op zoek naar mensen voor wie de zomer steevast een bijzondere periode is. Op welke manier bijzonder, dat maakt niet uit. Want wie weet ben jij wel allergisch voor de zon en kom je in de zomer liefst niet buiten. Of je bent in de zomer van ‘74 de liefde van je leven letterlijk tegen het lijf gelopen toen jullie elkaar omver liepen op het strand. Ben je wel eens op het verkeerde vliegtuig gestapt, is je drieling in de zomer geboren of heb je in de zomer net je echtgenoot verloren waardoor deze zonnige periode nooit meer hetzelfde voelt? Wij willen je verhaal horen.