Belgische vader en dochtertje (1) sterven op vakantie na val in ravijn

Een Belgische vader en zijn dochtertje zijn maandag om het leven gekomen toen ze in een ravijn tuimelden in de Haute-Savoie in Frankrijk.

De 53-jarige Philippe Meurisse uit Tourpes was samen met zijn gezin sinds zaterdag op vakantie in de Haute-Savoie. Maandagochtend maakte hij met zijn dochtertje Zélie (1) een wandeling in de buurt van Seythenex, een gebied dat hij goed kende. Hij zou een ‘kleine wandeling’ maken en had daarom zijn mobiele telefoon en portefeuille niet mee.

Omdat Philippe en Zélie rond 15 uur nog niet terug waren gekomen van die wandeling, sloeg de moeder van het meisje alarm. Onder andere met twintig agenten, speurhonden en een helikopter werd er een zoekactie opgezet. ’s Avonds rond 19 uur werden de twee gevonden in een ravijn, in de buurt van de Pont du Facteur . Philippe is wellicht met zijn dochter in een draagzak op de rug naar beneden gevallen. Volgens de politie had Philippe zich in het bos begeven waar geen wandelpad was, maar vormde dat geen bijzonder risico. “Er waren twee routes, waarvan de ene erg goed begaanbaar was, en de andere minder”, klinkt het bij de politie. “Vermoedelijk wilde de man ofwel een kortere route nemen of heeft hij zich vergist.”

Philippe Meurisse was een leerkracht aan een middelbare school in Doornik. Hij gaf er computerwetenschappen. Hij schreef ook enkele boeken.

Er wordt een onderzoek geopend naar het ongeval. Dit is al het zevende dodelijke ongeval in de Haute Savoie in iets meer dan een week tijd.