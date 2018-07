Politie op zoek naar pyromaan in Noord-Limburg en Kempen

Lommel / Mol - De politie van Balen-Dessel-Mol vraagt aan de inwoners om alert te zijn voor een mogelijke pyromaan die in de politiezone actief is. Sinds eind mei zijn er al een tiental verdachte branden geweest die mogelijk zijn aangestoken door een en dezelfde persoon. Ook enkele kilometers verder in Lommel moest de brandweer de afgelopen week bijna dagelijks uitrukken voor verdachte grasbranden.

De politie van de zone Balen-Dessel-Mol is een onderzoek gestart naar een tiental verdachte branden van de afgelopen maanden. Zo werd er onder meer brand gesticht in een leegstaande woning in de Waterstraat in Mol en een opslagschuur in Passel. Ook de afgelopen week moest de brandweer verschillende keren uitrukken voor vegetatiebranden in Lommel. Dat was onder meer zondagavond nog het geval in de Boskantstraat waar 500 vierkante meter bos beschadigd werd. Op hun website roept de politie van Balen-Dessel-Mol de bevolking op om uit te kijken naar een verdachte persoon die zich mogelijk met een fiets verplaatst.

“Het onderzoek is nog steeds lopende en de lokale recherche heeft zich erin vastgebeten”, aldus commissaris Breugelmans van de politiezone Balen-Dessel-Mol. Een vijftal jaar geleden was er in de toenmalige politiezone Noord-Limburg ook al sprake van een pyromaan. De politie sluit niet uit dat de pyromaan die toen de branden stichtte nu opnieuw toegeslagen heeft. De politie vraagt om eventuele verdachte situaties en tips in verband met de verschillende branden te melden op het onthaalnummer 014/33.37.00.