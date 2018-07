Gewonde bij uitslaande brand in centrum Antwerpen

Antwerpen - In het centrum van Antwerpen is dinsdag brand uitgebroken in een krantenwinkel. Dat gebeurde aan de Mechelsesteenweg, op de hoek met de Justitiestraat. Eén persoon raakte zwaar bevangen door de rook.

De brand ontstond in de berging van een dagbladhandel en sloeg daarna door naar de eerste verdieping. Hoe het vuur is ontstaan, is niet duidelijk. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Ondertussen is de situatie onder controle.

“Eén persoon raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis worden gebracht”, zegt woordvoerster Jasmien O van de Antwerpse brandweer.

De schade aan het pand is aanzienlijk.