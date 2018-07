Vlaamse duiker tempert euforie rond Thaise voetballertjes: “Als ze binnen 72 uur niet uit de grot zijn, is elke redding bijna onmogelijk”

Er klonk enorm veel opluchting toen de twaalf Thaise voetballertjes en hun coach na negen dagen levend werden teruggevonden. Maar de Antwerpse duiker Ben Reymenants, die in Thailand betrokken is bij de reddingsoperatie, tempert de euforie. “Er is heel veel euforie, maar nu begint het echte werk pas”, zo stelt Reymenants, die vreest dat het jonge voetbalteam nog wel eens maanden kan vast zitten in de grot.

Negen dagen koortsachtig zoeken heeft het geduurd vooraleer de voetballertjes en hun begeleider werden aangetroffen in een kamer in de grot. Daar kwamen ze vast te zitten nadat het gangenstelsel als gevolg van een plots regenbui helemaal onder water kwam te staan. “In het begin was het heel moeilijk door de sterke stroming en het slechte zicht. Maar gisteren was er helder water. Toen hebben we kunnen doorpushen en de Thaise Navy heeft de rest gedaan”, vertelt duiker Ben Reymenants op Radio 1.

Zowel bij de reddingsteams, de familieleden van de voetballertjes als bij uitbreiding in de hele natie werd met grote opluchting gereageerd op het nieuws. Helaas wil de vondst van de jongeren nog niet zeggen dat ze snel verenigd kunnen worden met hun familie. De reddingsteams hebben er voorlopig het raden naar hoe ze de slachtoffertjes uit hun hachelijke situatie kunnen redden.

LEES OOK: Thaise voetballertjes eindelijk gevonden: dit zijn de mogelijkheden om hen buiten te krijgen. “Er zijn geen goede opties”

De jongeren met duikers weer naar buiten begeleiden lijkt een veel te riskante onderneming. De optie om een gat te boren om de voetballertjes daardoor naar boven te halen lijkt ook een mission impossible. “We hebben geprobeerd een gat te boren”, legt Ben Reymenants uit, “maar we zijn daarbij op een heel harde laag zwarte graniet gestoten. Daar doorheen boren zal lang duren en het gesteente weggraven zal lang duren.”

“Elke redding na 72 uur bijna onmogelijk”

Het wordt alvast nagelbijten voor alle betrokkenen. Als de voetballertjes niet binnen de drie dagen uit de grond kunnen gehaald worden, dreigen ze nog voor minstens drie maanden vast te zitten. “Over 72 uur worden hevige stormen verwacht, waardoor de hele grot zou onderlopen. Elke redding dan wordt bijna onmogelijk”, aldus Reymenants.

LEES OOK: Belgische duiker riskeert leven om Thaise voetballertjes te redden: “Ik kon er moeilijk nee op zeggen” (N+)

Als dat scenario zich voltrekt, zullen de voetballertjes noodgedwongen maandenlang in de grot moeten blijven zitten, tot het water vanzelf wegtrekt. In dat geval zullen twee dokters hen al die tijd begeleiden. “De twee dokters hebben zich vrijwillig aangeboden zich in de grot te laten opsluiten bij de kinderen. Ze zullen voedselpakketten en medicatie meenemen waarmee ze vier maanden kunnen overleven, tot het water in de grot voldoende is gezakt.”