Veerboot kapseist door lek: passagiers springen in paniek in water, minstens twaalf doden

Een veerboot met rond de 130 mensen aan boord is voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi lekgeslagen en aan de grond gelopen. Minstens twaalf mensen zijn daarbij omgekomen, zei politiewoordvoerder Dicky Sondana dinsdag. Passagiers waren in paniek in het water gesprongen in een poging om veilig aan land te geraken. De bergingswerken zijn nog aan de gang, deelde de rampenbestrijdingsdienst mee. Mensen werden aan boord van visserssloepen en kleine bootjes gebracht. Het aantal geredde en vermiste opvarenden is voorlopig onduidelijk. Het schip, dat ook 48 auto’s en vrachtwagens transporteerde, was door het lek gekapseisd en dan voor de kust gestrand.