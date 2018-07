Meerderheidspartijen willen abortus uit strafrecht halen

Brussel - De vier federale meerderheidspartijen - N-VA, CD&V, Open Vld en MR - hebben een akkoord bereikt over het indienen van een wetsvoorstel om abortus of vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafwetboek te halen. Dat heeft Belga dinsdag vernomen. Het voorstel zou overmorgen/donderdag of volgende week donderdag in overweging genomen worden.

Het akkoord binnen de meerderheid moet naar verluidt tegemoet komen aan de collegialiteit binnen de meerderheid, maar tegelijk het principe garanderen van het stemmen naar het geweten, waaraan de liberalen gehecht zijn.

Abortus wordt uit het strafwetboek gehaald en in een aparte wet gebracht. In die wet zouden sancties behouden blijven, maar verdwijnt de notie ‘noodtoestand’ van de vrouw. De zwangerschapsonderbreking is mogelijk tot de 12de week en na een wachttijd van zes dagen. “Indien er dringende medische redenen zijn, wordt er uiteraard ingegrepen en vervalt de 6 dagen”, verduidelijkt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten, die benadrukt dat er geen sprake is van een ‘depenalisering’ van abortus.

In tegenstelling tot vandaag, wordt in de nieuwe wet uitdrukkelijk vermeld dat de arts die weigert een abortus uit te voeren, verplicht is door te verwijzen naar een andere arts.

Het akkoord voorziet voorts dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op korte termijn een wetsontwerp indient over de erkenning van de foetus, ook al bestaat er geen “formele band” tussen de erkenning van doodgeboren kinderen en het schrappen van abortus uit het strafwetboek, luidt het nog.

De meerderheid hoopt dat de oppositie zich aansluit bij haar voorstel. Maar vanuit de oppositie werden wetsvoorstellen ingediend voor een volledige depenalisering van abortus en een aanpassing van de voorwaarden. In een gezamenlijk amendement willen de oppositiepartijen de periode waarbinnen abortus mogelijk is optrekken van 12 naar 18 weken.