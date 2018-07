“Humanitaire ramp in Jemen wordt steeds erger”

Oorlogsland Jemen zakt volgens de VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef steeds dieper weg in de humanitaire catastrofe. De voorbije twee weken zijn uit de omsingelde havenstad Hudaida nog eens 5.000 gezinnen moeten vluchten, meldde Unicef-directrice Henrietta Fore dinsdag in Genève na haar terugkeer uit Jemen. Winkels en bakkers zijn dicht, de voorraden meel, olie en brandstof zijn uitgeput, de stroom is bijna overal uitgevallen en de waterleidingen zodanig beschadigd dat het watertekort met de dag toeneemt. De vernietigende impact op de kinderen is na drie jaar oorlog in Jemen erg groot. De VN-organisatie schat dat er al 2.200 kinderen werden gedood en veel anderen honger lijden of sterven aan ziektes die konden vermeden worden.

In grote delen van het land leven de mensen aan de afgrond. “Er zijn nog nauwelijks sociale diensten. De economie is een ruïne. De prijzen stijgen snel. Ziekenhuizen zijn beschadigd. Scholen zijn schuilplaatsen of worden door gewapende troepen bezet”, zei Fore. Elf miljoen minderjarigen zijn op hulp aangewezen. Ze hebben voedsel, medische verzorging, onderwijs, vers drinkwater en veilige sanitaire voorzieningen nodig.

Ze heeft in een ziekenhuis in de hoofdstad Sanaa een baby van acht maanden gezien die slechts zoveel woog as een pasgeborene. In een couveuse lag een aaneengegroeide tweeling. Ze kunnen enkel overleven door hen te scheiden, maar een dergelijke operatie is in Jemen niet mogelijk.

In Jemen vecht de regering sinds drie jaar tegen de door Iran geholpen sjiitische Houthi-rebellen, die onder andere Hudaida controleren. Een door Saoedi-Arabië geleide coalitie steunt de regering met bombardementen. Meer dan tienduizend mensen zijn al bij de gevechten omgekomen.