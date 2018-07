Code geel: kans op hevig onweer met veel neerslag

Na de hitte van de afgelopen dagen waarschuwt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) dinsdag en woensdag voor een code geel. Lokaal is er kans op onweersbuien met veel neerslag in korte tijd.

In West-Vlaanderen kan het dinsdagavond al lokaal tot onweer komen. De kuststreek blijft vermoedelijk gespaard, maar in de rest van het land geldt later op de avond of vanaf woensdag ook een code geel.

“We verwachten lokale onweersbuien met kans op veel neerslag in korte tijd of hagel”, meldt het KMI in een waarschuwing.

Foto: KMI

Noodnummer 1722 geactiveerd

Intussen is ook het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen opnieuw geactiveerd. Het noodnummer 112 is er wel voor gevallen waarin iemand (potentieel) in levensgevaar is.

Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Het blijft warm

Woensdag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af met vooral ten zuiden van Samber en Maas kans op lokale onweerachtige buien. De maxima liggen rond 21 graden aan zee, tussen 22 en 25 graden in de Ardennen en tussen 26 en 29 graden elders.

Donderdag is er nog kans op een onweersbui in de Ardennen. Elders zijn er mooie zonnige perioden. De maxima schommelen tussen 22 graden aan zee en op de Ardense hoogvlakten, en 27 graden in de Kempen.

Vrijdag wordt het vrij mooi met zon en af en toe enkele wolkenvelden. Vooral over het oosten van het land is er nog kans op een laatste buitje. Aan zee wordt het vrijwel zonnig. Temperaturen van 21 tot 23 graden aan zee en in de Ardennen, en 24 tot 26 graden in de andere streken.

Tijdens het weekend en begin volgende week wordt ons weer opnieuw beïnvloed door warme en droge noordoostelijke landlucht. We krijgen zonnig weer met maxima rond 28 graden, begin volgende week oplopend naar 30 graden.