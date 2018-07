“Met de enkels in de modder vielen we elkaar in de armen”

Nog geen tien uur slaap op vier dagen. Hij is uitgeput, maar Vlaming Ben Reymenants heeft zijn doel wel bereikt: twaalf voetballertjes en hun coach levend terugvinden in de Thaise grot waar ze tien dagen geleden in opgesloten geraakten. De bevrijding moet nog volgen, maar de opluchting overheerst nu al. “Mijn vrouw is ook blij dat het voorbij is, dit was te extreem.”