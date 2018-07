Hasselt - De provincie Limburg kondigde dinsdag 3 juli een geheel verbod op kampvuren in Limburg aan. Dat meldt de Limburgse gouverneur in een persbericht. Door de aanhoudende droogte geldt in heel Limburg al sinds zondag 1 juli code rood voor brandgevoeligheid.

De provincie gaat over tot een geheel verbod op kampvuren vanaf dinsdag 3 juli, nadat vanaf zondag 1 juli al code rood voor brandgevoeligheid geldt. Dat verbod geldt zolang code rood van kracht is en tot er een tegenbericht komt vanuit de provincie.

De brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende brand te blussen. Toch rekenen ze ook op de medewerking van burgers om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Een natuurbrand heeft immers niet altijd een natuurlijke oorzaak. Bovendien kan een natuurbrand zich in dergelijke droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar uitbreiden.

Voor burgers, organisaties en overheden worden bepaalde activiteiten afgeraden, zoals het aansteken van barbecues, vuurkorven, fakkels en vuurwerk. Ook het weggooien van sigarettenpeuken in natuurgebied, de berm of andere brandgevoelige plaatsen wordt ontraden, net zoals activiteiten waarbij vonken en gensters ontstaan.

Burgers die toch de natuur intrekken, worden opgeroepen om extra alert te zijn en aan de rand van het gebied te blijven. Bij rook of andere verdachte zaken moet dadelijk de noodcentrale via 112 worden verwittigd. Verder wordt aangeraden om op de wandelpaden te blijven, de auto niet boven hoog en droog gras te parkeren, niet in het bos te roken of er vuur te maken, steeds een gsm mee te nemen, en het dichtstbijzijnde reddingspunt te noteren.