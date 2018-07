Greenpeace laat Superman-drone tegen kerncentrale crashen in Frankrijk

Greenpeace-activisten hebben een drone in de vorm van Superman over het terrein van een kerncentrale in de omgeving van Lyon gestuurd. De strip- en filmheld vloog tegen een gebouw met bassins voor de koeling van gebruikte brandstofelementen, deelde de organisatie, die tegen kernenergie is, dinsdag mee.

De symbolische actie tegen de kerncentrale Bugey toont andermaal dat “gebouwen die met veel radioactiviteit gevuld zijn, uiterst kwetsbaar zijn”, aldus de milieuorganisatie.

Het stroomconcern EDF bevestigde desgevraagd dat de veiligheidsploeg ‘s morgens twee drones boven het terrein gezien had. Een ervan werd naar verluidt door de gendarmerie onderschept, maar Greenpeace zei dat enkel brokstukken ervan op de grond bijeengeraapt konden worden.

Volgens de uitbater had de actie geen effect op de veiligheid van de atoomcentrale. Het bedrijf zei aangifte te zullen doen, want in Frankrijk is het verboden over een kerncentrale te vliegen.

