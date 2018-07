“Belgisch-Iraans koppel wilde aanslag plegen met koelwagen”

In de wagen van het koppel werd springstof gevonden Foto: isopix

Het Belgisch-Iraanse koppel dat een aanslag wilde plegen in Frankrijk en afgelopen weekend in Sint-Pieters-Woluwe kon worden opgepakt, was wellicht van plan om een koelwagen te laten ontploffen. Dat meldt VTM Nieuws.

De Belgische politie kon afgelopen zaterdag een Iraans koppel uit Wilrijk arresteren. Een belangrijke arrestatie, want in de wagen van de twee werden een ontstekingsmechanisme en materiaal om een bom te maken aangetroffen. Ze hadden plannen om een aanslag te plegen in Frankrijk, meldt het federaal parket.

Het zou gaan om een aanslag met een koelwagen, tijdens een meeting in Parijs van Iraanse opposanten. De opdrachtgever voor de aanslag zou een Iraanse diplomaat zijn, die in Duitsland werd aangehouden. Hij zou het koppel het ontstekingsmechanisme en de springstof hebben gegeven.

Het koppel zegt dat het onder druk stond van het Iraanse regime om de aanslag te plegen. Ze zouden ook niet geweten hebben dat ze een bom moesten laten ontploffen. Naar eigen zeggen dachten ze dat ze enkel de orde moesten verstoren op de meeting in Parijs.