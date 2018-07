Trein rijdt zich vast in Brussel-Noord, geen airco in vervangtrein: “De waanzin der willekeur bij de NMBS”

Een treinrit van Brussel-Noord naar Antwerpen-Centraal is voor enkele tientallen reizigers dinsdagavond geen pretje geworden: nadat hun trein door een technisch defect niet kon verderrijden, werden ze door de NMBS van hot naar her gestuurd. En toen ze hun reis dan toch konden verderzetten, bleek de airco in hun vervangtrein niet te werken...

De IC-trein van Charleroi naar Antwerpen moest normaliter dinsdagavond om 18u06 weer vertrekken in Brussel-Noord, maar dat liep niet van een leien dakje. Reizigers deden op sociale media hun beklag over de vertraging en de gebrekkige communicatie van de NMBS. Die bevestigt aan onze redactie bij monde van woordvoerder Bart Crols dat de trein in kwestie niet volledig tot op het perron reed, en er zich vervolgens een probleem met de deuren voordeed.

"Beste reizigers, we ondervinden problemen met de deuren, ze willen niet toe. Dank voor uw geduld.' @nmbs — Morgan Moller (@morganmoller) 3 juli 2018

'Dames en heren,sommige deuren openen en sluiten zich nog steeds willekeurig,u begrijpt dat dit niet veilig is en we niet kunnen doorrijden.'Blij te zien dat de waanzin der willekeur bij de @NMBS niet beperkt blijft tot afschaffingen, vertragingen etc maar nu ook op machines is. — Morgan Moller (@morganmoller) 3 juli 2018

Het treinstel stond vervolgens een half uur vast, waarna reizigers gevraagd werd om op een andere trein over te stappen. Al ging er ook bij de communicatie op de trein zelf blijkbaar het één en het ander mis.

'Beste reizigers, indien u absoluut in Antwerpen moet zijn raden wij u aan om de trein van 18h27 te nemen op spoor 20'. Of gewoon meteen de wagen pakken me dunkt. @nmbs — Morgan Moller (@morganmoller) 3 juli 2018

'Beste reizigers, er wordt me net verteld dat in Brussel-Noord geen spoor 20 is. Ik bedoelde dus spoor 11. Dus indien u absoluut in Antweren moet zijn, gelieve de IC trein te nemen van 18h27 op spoor 11.' HET BLIJFT MAAR GAAN. @NMBS — Morgan Moller (@morganmoller) 3 juli 2018

'Beste reizigers, wij zitten blijkbaar al op spoor 11 dus...gelieve de volgende IC trein te nemen op dit spoor.' Ik ben gene spécialist in fysica, maar volgens mij- tenzij de volgende trein hoog kan springen- gaan we toch een plaatsprobleem hebben. Can't make this shit up. @NMBS — Morgan Moller (@morganmoller) 3 juli 2018

Ik wacht de volgende mededeling met spanning af. Wat gaan ze zeggen? Spoor 9 3/4 voor de express naar Antwerpen ? Is happy hour al begonnen op spoor 20 @NMBS? — Morgan Moller (@morganmoller) 3 juli 2018

Dat verzoek van de NMBS leverde echter een nieuw probleem op: de volgende IC-trein tussen Charleroi en Antwerpen die de reizigers in kwestie had moeten meenemen, had zichzelf blijkbaar vastgereden achter de in Brussel-Noord stilstaande trein. “We hebben alle andere treinen wel kunnen omleiden, waardoor de hinder voor andere reizigers beperkt bleef”, aldus de NMBS.

Wie nog naar Antwerpen wilde, kon intussen overstappen op een andere verbinding, al bleek op die trein de airco dan weer niet te werken. Geen pretje bij 30 graden… “Het gaat nochtans om moderne Desiro-treinen”, aldus woordvoerder Bart Crols.

Moeten nu een andere trein pakken op spoor 10. Wedden dat het er ene uit de jarens stillekes is, zonder airco, met een verkort aantal wagons en vertraagd is ? Wedden? @NMBS — Morgan Moller (@morganmoller) 3 juli 2018

De ‘geen-airco-bingo’ gewonnen! Maar wie heedmft dat ook nodig als het 30 graden is? @NMBS Ik begin hoe langer hoe meer te geloven dat jullie de meest uitgebreide opgezette Belgische mop zijn. pic.twitter.com/vPuxxdmNPi — Morgan Moller (@morganmoller) 3 juli 2018

Bovendien reed de vervangtrein maar tot in Mechelen, waar reizigers opnieuw moesten overstappen. “Een kwestie van verdere vertraging op het netwerk zoveel als mogelijk te vermijden”, aldus Crols.