De Russische vleugelspeler Yuri Zhirkov heeft een peesontsteking in zijn scheen, zo bevestigde het gastland van het WK op dinsdag. De speler is dan ook twijfelachtig voor de kwartfinale van Rusland tegen Kroatië op zaterdag in Sochi.

Rusland vreesde al het ergste toen de 34-jarige veteraan na de eerste helft werd gewisseld in de achtste finale tegen Spanje op zondag. Het gastland versloeg Spanje in een strafschoppenreeks met 4-3. Na 90 minuten en verlengingen was het 1-1 gelijk.