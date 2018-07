Hoe wordt het WK beleefd in Rusland? En wat vinden ze van de Belgen? Wij vroegen het aan deze Russische Belg

Met nog acht wedstrijden te gaan en het gastland nog steeds in het toernooi is het WK in Rusland tot dusver een succes. Wij spraken in Samara met een Russische Belg over het toernooi. Maxim Lyapin werkt als hoofdscout bij Krylja Sovetov Samara en is de man die Frank Vercauteren naar Rusland bracht. Hij miste nog geen wedstrijd op dit WK. Net als zijn landgenoten geniet hij van wat een onvergetelijk toernooi kan worden.