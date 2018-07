Twee burgemeesters in twee dagen doodgeschoten op de Filipijnen

Op de Filipijnen is voor de tweede keer binnen de twee dagen een burgemeester doodgeschoten. Een man naderde dinsdag de auto van de burgemeester van de gemeente General Tinio en loste verschillende schoten, aldus de politie. In het ziekenhuis kon enkel nog de dood van de 57-jarige burgemeester vastgesteld worden. Wie achter de moord schuilgaat, is nog niet duidelijk.

Maandag werd de burgemeester van de stad Tanauan doodgeschoten. Hij zou contacten met de drugswereld gehad hebben. Tegelijkertijd had hij de namen van verdachte drugsdealers bekendgemaakt om hen in verlegenheid te brengen.

Het politieonderzoek loopt in verschillende richtingen, klinkt het. “We zullen alles in het werk stellen om te achterhalen wie achter deze gewelddadigheden zit”, zei de woordvoerder van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Het staatshoofd hanteert sinds zijn ambtsaanvaarding een bijzondere hard beleid tegen echte en vermeende drugshandelaars, en krijgt daarvoor in het buitenland bakken kritiek. Sinds de ambtsaanvaarding van Duterte in 2016 zijn al meer dan 3.000 mensen slachtoffer geworden van de antidrugsoorlog.