Verdachte van Pokémonmoord herinnert zich nog altijd niets

Booischot / Heist-op-den-Berg - John V.D.B. (26), die verdacht wordt van de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg, is dinsdag nog eens verhoord op vraag van de onderzoeksrechter. De speurders van de federale gerechtelijke politie legden de Antwerpenaar vier uur op de rooster, maar dat leverde geen verrassingen op. De twintiger beweert nog altijd dat hij zich niets van de feiten kan herinneren, vernam Belga uit welingelichte bron.

John V.D.B. en Shashia Moreau hadden op 7 februari 2017 in Antwerpen afgesproken om Pokémonfiguurtjes te ruilen. Het meisje verdween daarna spoorloos. V.D.B. werd een dag later aan de tand gevoeld door de politie, maar beweerde dat Shashia niet was komen opdagen. Maar uit nazicht van camerabeelden bleek dat zijn verklaring niet klopte: Shashia en hij werden gefilmd toen ze elkaar in het Centraal Station ontmoetten, waarna ze naar zijn woning in de Van Stralenstraat waren gewandeld.

Op 9 februari volgde een huiszoeking. Het lichaam van het meisje werd bij graafwerken in de binnentuin aangetroffen. Uit de autopsie bleek dat ze verkracht en gewurgd werd. John V.D.B. verklaarde dat hij niet meer weet wat er met Shashia gebeurde.

Dinsdag werd de twintiger, die intussen ook toerekeningsvatbaar werd bevonden, nog eens verhoord door de speurders, maar hij bleef bij zijn standpunt. Zijn advocate Ilse Buyst bevestigt dat het afsluitende verhoor heeft plaatsgevonden, maar zegt niets te kunnen zeggen over de inhoud ervan. “Ik verwacht dat het dossier na de zomervakantie naar de raadkamer kan, die het hoogstwaarschijnlijk zal overmaken aan het parket-generaal voor verwijzing naar assisen”, zegt Buyst.