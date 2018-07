Alsof hij een staatsleider was. Zo werd de Chinese miljardair Jack Ma ontvangen door zowel koning Filip als eerste minister Charles Michel. En dat is niet toevallig: de oprichter van e-commercegigant Alibaba plant een miljoenen­investering in Luik. Die houden we dus het best te vriend.

“Een gigantische investering.” Dat is wat de Chinese miljardair Jack Ma (54) voor ogen heeft in Luik, waar hij van plan is het eerste Europese distributiecentrum te bouwen van zijn e-commercebedrijf Alibaba ...