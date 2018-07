Dranouter laat bezoekers ‘festivalurine’ proeven: smaakt gezuiverd plasje naar lauw bier?

Heuvelland / Dranouter -

Wildplassen op festivals is niet netjes, maar op Dranouter is het ook verspilling. Onderzoekers van de Universiteit Gent zuiveren er over enkele weken de urine tot drinkbaar water en distilleren er tegelijkertijd bruikbare meststoffen uit. Proeven of gezuiverde urine ook naar lauw bier smaakt? “Enkel op eigen risico.”