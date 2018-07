Meest excentrieke priester van het land sjoemelde met giften van gelovigen

Hij preekt enkel in het Latijn, gaat altijd opvallend gekleed en is naast ‘zelfstandig’ priester ook duiveluitdrijver, helderziende en gebedsgenezer. Maar nu moet père Samuel (76) zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor gesjoemel met giften van gelovigen. Zelf heeft hij dat altijd ontkend.

Met zijn lange grijze baard, zwarte priestergewaad met bolhoed en het ­onafscheidelijke grote gouden kruis, is de Syrisch-orthodoxe Samuel Ozdémir, beter bekend als “père Samuel”, op zijn zachtst gezegd een opvallend figuur. Hij vluchtte in de jaren ’70 naar ons land en werd toegewezen aan het bisdom Doornik. Hij kreeg het evenwel al snel aan de stok met de Doornikse bisschop, waarop hij besliste zijn eigen kerk op te richten. En met succes: in zijn gouden jaren, zo’n twintig jaar geleden, had père Samuel duizenden volgelingen.

Dat hij een buitenbeentje is, lijdt geen twijfel. Zijn missen droeg hij altijd op in het Latijn – want aan de modernisering van de kerk deed hij niet mee. Hij hield er ook een aantal opvallende ­bijverdiensten op na: duiveluitdrijver, helderziende en gebedsgenezer. Het ­leverde hem zelfs een plekje op de lijst met obscure organisaties op, maar dat deerde hem niet. Hij bleef zieken en “door de duivel bezetene gelovigen” helpen. Zo beweerde hij kanker en aids te kunnen genezen met handoplegging, maar dan wel in ruil voor een gulle gift.

Père Samuel Foto: Photo News

Toch waren het vooral zijn opvallende uitspraken die de man een controversieel imago opleverden. Zo vergeleek hij de islam ooit met het nazisme. Moslims die hier geboren worden, noemde hij tikkende tijdbommen. En nadat hij een werk had gepubliceerd waarin hij zijn licht liet schijnen over de islam, moest hij zelfs politiebescherming krijgen. Er volgde ook een klacht wegens rassenhaat. Maar hij werd er niet voor veroordeeld.

Meerdere klachten

Maar het liedje van de exentrieke père Samuel lijkt nu uit. De man moet zich verantwoorden voor de strafrechter omdat hij zou hebben gesjoemeld met geld van zijn volgelingen. Meer dan tien jaar geleden startte een onderzoek tegen hem en enkele van zijn vertrouwelingen na diverse klachten over onder meer witwaspraktijken en oplichting. Speurders zouden immers van 500.000 euro geen spoor hebben teruggevonden in de boekhouding. Père Samuel beweert zelf dat hij dat geld gebruikte om behoeftigen te helpen. En om een eigen kapel te kopen.

De priester heeft de feiten altijd ontkend, en vorig jaar zag het er na een beslissing van de raadkamer ook naar uit dat de zaak zonder gevolg zou blijven. Maar enkele slachtoffers tekenden hoger beroep aan tegen die beslissing. En nu heeft kamer van inbeschuldigingstelling in Bergen père Samuel dus toch doorverwezen naar de strafrechter voor verduistering en misbruik van vertrouwen. Alle andere aanklachten werden niet weerhouden.

Geen reactie

Père Samuel wil niet ­reageren op die beslissing. De man praat niet meer met de media, omdat die “al te veel nonsens over hem zouden hebben geschreven”, zegt hij. Het bisdom Doornik wilde wel reageren: “Mijnheer Samuel is geschorst en mag de mis dus niet meer opdragen binnen de katholieke kerk. Dat hij binnen zijn eigen kerk wel nog vieringen doet, kunnen we weinig over zeggen”, besluit woordvoerder van de bisschop van Doornik Guy Harpigny.