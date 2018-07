“Gorilla’s op bestelling”: ophef over geheime bestelling van zeldzame Congolese dieren voor Chinese dierentuin

In Congo is ophef ontstaan nadat een geheime Chinese “bestelling” van zeldzame dieren is uitgelekt. De vrees bestaat dat de Chinezen het naast grondstoffen ook op hun wildbestand hebben gemunt. “Wij Congolezen bestellen bij hen toch ook geen panda’s?”

Een dozijn berggorilla’s, zestien bonobo’s, zestien chimpansees, acht zeekoeien en twintig okapi’s. Tot daar het order van de Chinezen. 72 Congolese dieren, netjes te verdelen over de zoo van Taiyan en die van Anji Zhongnan. Zo staat het in een geheime brief aan de Congolese milieuminister Amy Ambatobe Nyongolo. Een brief die volgens The Guardian dateert van 8 juni en die onderzoeksjournalist Adams Cassinga in handen kreeg.

Het startsein van een rel. Want de Congolese bevolking, al jaren bezorgd om de almaar grote inmenging van de Chinezen in hun land, pikt het niet dat nu ook nog eens de jacht op hun bedreigde diersoorten geopend lijkt. Met medeweten van de ­Congolese overheid. Al drieduizend mensen tekenden de petitie om de geheime deal te boycotten. Hoewel de minister intussen publiekelijk zei dat er helemaal nog niets ­definitief is, lijkt het kwaad geschied.

“In Congo bestaan geen kweekprogramma’s voor ­bedreigde diersoorten”, zegt Cassinga. “Dat wil dus zeggen dat wij in opdracht van de Chinezen onze eigen dieren moeten vangen, om ze nadien bloot te stellen aan transport en nieuwe omstandigheden. We steken zo veel werk in het proberen in stand houden van onze eigen diersoorten. En dan duiken plots Chinezen op die ermee aan de haal willen.” Cassinga is duidelijk: “Onze dieren horen hier thuis. Alsof wij plots hun panda’s naar hier zouden ­halen.”