David tegen Goliath: de kleine brouwer die erin slaagt om Duvel te verslaan

Het had iets van David tegen Goliath, de recentste ruzie in België Bierland. Duvel Moortgat ­beschuldigde het veel kleinere Van Honsebrouck uit Izegem ervan dat het met Filou zijn vlaggenschip Duvel schaamteloos had gekopieerd. Maar de rechter slikte de uitleg niet. Filou mag blijven bestaan, Duvel is (alweer) verslagen.