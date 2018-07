Nog geen witte rook: Duits topoverleg over migratie verdaagd naar donderdag

De top van de zwart-rode coalitie rond de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft dinsdagavond zijn overleg over het migratiecompromis van de Union verdaagd. De gesprekken eindigden na ongeveer tweeënhalf uur zonder besluiten. SPD-voorzitster Andrea Nahles zei na de vergadering dat tijdens de consultatieronde over de hele problematiek vooruitgang werd geboekt. Donderdagavond komen ze opnieuw samen.

Vicekanselier en minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) toonde zich vast overtuigd dat de coalitie tot goede, pragmatische en wettelijk correcte regelingen zal komen. “Alles is nog in beweging en we hebben nog wat tijd nodig om alles in kannen en kruiken te gieten”, zei hij. “Met een politieke beschouwing is het niet afgelopen”. Er zijn juridische oplossingen nodig. Ook uit de Union klonk het dat de gesprekken goed zijn verlopen in een goede sfeer.

Bij het overleg ging het er onder andere over de plannen van de Union om asielzoekers die al in een andere lidstaat van de Europese Unie geregistreerd zijn, onder te brengen in transitcentra aan de Duits-Oostenrijkse grens. Vanuit die centra zouden die asielzoekers meteen teruggestuurd worden naar de EU-landen in kwestie.