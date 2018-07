Verenigde Naties vragen Jordanië zijn grenzen te openen voor Syrische vluchtelingen

De situatie in de zwaar gebombardeerde stad Daraa in het zuiden van Syrië wordt volgens de Verenigde Naties steeds helser Foto: AFP

De situatie in de zwaar gebombardeerde stad Daraa in het zuiden van Syrië wordt volgens de Verenigde Naties steeds helser. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) schat het aantal verdreven mensen op 330.000. Zoveel mensen zijn er in het zuiden van het land sinds het begin van de oorlog in 2012 nooit eerder op de vlucht gejaagd, aldus een woordvoerster dinsdag in Genève.

Volgens ramingen van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) bevinden zich 40.000 ontheemden aan de grens met Jordanië. Het VN-Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) sprak zelfs van 60.000 mensen aan de grens. De UNHCR riep samen met het VN-Mensenrechtenbrueau Jordanië daarom op de grenzen opnieuw te openen om de vluchtelingen binnen te laten.

Het gebied in en rond Daraa is een van de laatste regio’s die de rebellen nog controleren. De regering in Damascus is twee weken geleden met Russische steun een offensief begonnen om hen te verdrijven. Het WFP heeft noodrantsoenen voor ongeveer 200.000 mensen naar de regio gebracht, maar wacht op veiligheidsgaranties om meer mensen te kunnen bevoorraden.

Jordanië biedt volgens UNHCR-cijfers al meer dan 660.000 Syriërs onderdak. De regering vindt dat haar middelen zijn uitgeput en heeft de grenzen gesloten. Volgens de VN zijn binnen Syrië door de oorlog rond de 6,6 miljoen mensen op de vlucht. Meer dan 5,6 miljoen Syriërs hebben in landen in de regio bescherming tegen het geweld gezocht.