Op drie dagen twee chalets uitgebrand in Florennes: politie zoekt vier verdachten

Dinsdagnamiddag is opnieuw een chalet in de Naamse gemeente Florennes uitgebrand. Dat meldt het parket van Namen. Vier verdachten werden opgemerkt en op de vlucht gejaagd door een buurtbewoner. Ze worden opgespoord. De politie zoekt het viertal ook in verband met een andere brand in een chalet, zondag op dezelfde camping.

De feiten gebeurden dinsdag omstreeks 15.30 uur op een residentiële camping in deelgemeente Morville. De chalet is compleet vernield, maar er was niemand ter plaatse. De vier verdachten werden nog niet geïdentificeerd, maar de politie zet het onderzoek verder.

De speurders onderzoeken ook een mogelijke link met een brand in een andere chalet, 50 meter verder op dezelfde camping. Die brand ontstond zondag in een aanhangwagen, en verspreidde zich verder naar de chalet. De politie dacht eerst aan een ongeluk. In de aanhangwagen lag hout en droog gras, en er werd niets aangetroffen dat een brand versneld zou kunnen hebben.