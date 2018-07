Veiligheidsdiensten: “Iran stuurde koppel bommenleggers als spionnen naar Europa”

Het Belgisch-Iraanse koppel zou afgelopen zaterdag in het Groot-Hertogdom Luxemburg een ontmoeting hebben gehad met deze Assodollah A. (47), een Iraanse diplomaat van de ambassade in Wenen. Foto: rr r

De Belgische veiligheidsdiensten geloven dat het Iraanse koppel uit Wilrijk dat in Parijs een aanslag wilde plegen, wel degelijk door het Iraanse regime als spionnen naar Europa werden gestuurd. Ze moesten asiel aanvragen, en zich jarenlang als ‘slapende cel’ gedeisd houden. Dat Amir S. (38) en zijn vrouw Nasimeh N. (33) werden bedreigd en onder druk gezet, dat geloven ze niet meer.

Het Belgisch-Iraanse koppel zou afgelopen zaterdag in het Groot-Hertogdom Luxemburg een ontmoeting hebben gehad met Assodollah A. (47), een Iraanse diplomaat van de ambassade in Wenen. Hij zou het koppel daar de springstof hebben overhandigd waarmee de aanslag zou worden gepleegd.

In de Mercedes van het koppel werden de explosieven ­gevonden. Foto: Isopix

Het was de bedoeling dat het koppel meteen naar Parijs zou rijden, om daar de jaarlijkse bijeenkomst te verstoren van de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), de beweging die al sinds 1965 strijdt tegen het Iraanse regime.

Opmerkelijk genoeg reed het koppel eerst nog naar Brussel. Daar werden ze in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe tegengehouden door de Belgische veiligheidsdiensten. In hun Mercedes werden de explosieven ­gevonden.

Amir S. en zijn vrouw wonen al jaren in België. Ze hebben hier politiek asiel aangevraagd én gekregen, omdat ze in hun thuisland naar eigen zeggen politiek vervolgd werden. Ze vestigden zich in Wilrijk en kregen twee jaar geleden de Belgische nationaliteit.

Ze vertelden aan hun ondervragers zaterdag meteen dat ze onder druk werden gezet door de Iraanse overheid: “Anders zou onze familie in Iran het bekopen.”

Slapende cel

Dat geloven de veiligheidsdiensten niet meer. “Dat is een ingestudeerd nummertje, dat ze klaarhouden voor als het misloopt”, zegt een bron. Ze vrezen daarentegen dat Amir S. en zijn vrouw wel degelijk getrouwen zijn van het Iraanse regime, die doelbewust naar Europa werden gestuurd. Ze moesten zich klaarhouden voor de dag dat ze nodig zouden zijn. “Een slapende cel”, klinkt het.

Dat ze zich aansloten bij MEK, was niet alleen een dekmantel om te kunnen binnendringen bij de Iraanse oppositie. “Het diende ook om asiel wegens politieke motieven te kunnen aanvragen, en in België te kunnen blijven.”

De veiligheidsdiensten geloven dat de twee al jaren aangestuurd werden door Assodollah A., die zondag op de terugweg naar Wenen werd opgepakt in Duitsland. Zijn diplomatieke onschendbaarheid is opgeheven, zodat hij vervolgd kan worden. Hij zou het koppel aangezet hebben tot de aanslag. Waar de drie mannen zijn die bij hem in zijn Ford zaten, is onduidelijk.