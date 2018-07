Martinez overweegt dan toch wissels voor kwartfinale: Fellaini wellicht in basis tegen Brazilië

Bondscoach Roberto Martinez overweegt wijzigingen aan zijn basisploeg tegen Brazilië. Nadat Marouane Fellaini en Nacer Chadli tegen Japan sterk invielen voor Dries Mertens en Yannick Carrasco worden verdere wijzigingen niet uitgesloten. Fellaini en Chadli deden de wedstrijd kantelen. Niet alleen door hun doelpunten, maar ook door hun gretigheid.

“Als je denkt dat we maar elf spelers zullen nodig hebben om Brazilië te kloppen, zit je er ver naast”, liet de bondscoach optekenen. “De twee gvan tegen Japan stonden niet in de basiself. Ik heb zo veel opties. Ik heb verschillende types en verschillende speelstijlen. Ik weet al wat ik wil doen. We zullen ook kracht nodig hebben.” Een hint voor Fellaini.

“Fellaini is een winnaar”, aldus nog Martinez. “Of er nu 1.000 of 80.000 mensen op de tribune zitten, hij gaat er altijd voor. Ik begrijp niet dat mensen zijn technische kwaliteiten niet zien. Hij wordt op dat vlak enorm onderschat. Hij heeft de bal altijd onder controle. Als je ziet hoeveel respect hij krijgt van zijn medemaats hier bij de nationale ploeg, weet je dat hij hier graag is. Als het er echt toe doet, kan je altijd op hem rekenen.”

Zonder Januzaj

En Chadli voor Carrasco? De bondscoach is gematigder. “Carrasco werkte hard. Bepaalde acties had hij in één tegen één beter kunnen spelen, maar hij werkt hard. Ik was blij met zijn inbreng. ­Elke wedstrijd is anders. Chadli? Te vroeg om daar uitspraken over te doen.”

De trainingen van de Duivels staan nu vooral in het teken van herstel. Vandaag werken in principe maar acht spelers een volledige training af. De rest zal loslopen. Ook morgen trainen de Duivels nog in Moskou alvorens af te reizen naar Kazan, waar ze vrijdag tegen Brazilië spelen. Januzaj traint nog altijd niet mee. Hij heeft te veel last van een kneuzing aan de knie.