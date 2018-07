Waarom Chadli wel en Nainggolan niet op dit WK staat

Iemand nog aan Radja Nainggolan gedacht? De kersverse speler van Inter Milaan had als invaller ook een beslissende rol als invaller kunnen hebben. Maar die was hem niet gegund en Chadli wel. Die greep die kans maandag tegen Japan. Waarom Chadli wel en Nainggolan niet? Daar is een duidelijke reden voor.

Radja Nainggolan zat in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd voor dit WK, in Cyprus, op de invallersbank. De 30-jarige middenvelder maakte daarover zijn onvrede duidelijk door bij de opwarming nonchalant op een ijsbox te gaan zitten. Toen hij na 86 minuten bij een 0-3-voorsprong voor Fellaini mocht invallen, gebeurde dat na een flauwe opmerking en met frisse tegenzin. Hij maakte de bondscoach duidelijk dat hij zo’n rol eigenlijk niet meer zag zitten.

Chadli moest in de WK-kwalificatie tot de derde wedstrijd tegen Gibraltar wachten op een invalbeurt. Bij een 0-4-stand mocht hij Carrasco vervangen. Chadli knikte vriendelijk naar de bondscoach en voerde zijn opdrachten tot in de puntjes uit. Dat is het grote verschil tussen Nainggolan en Chadli.

Geen gekke toestanden

De getatoeëerde Antwerpenaar met zijn soms losbandige levenswandel is de tegenpool van de bondscoach. En dat is Nainggolan tegenover Chadli ook. Chadli is een uitstekend opgevoede Luikenaar die altijd met twee woorden spreekt en zich in de groep altijd (of bijna altijd) voorbeeldig gedraagt. Hij komt nooit te laat en gaat onzichtbaar in de groep op. Geen gekke toestanden.

Nainggolan had een moeilijke jeugd. De omgangsvormen die hij meekreeg, zijn anders.

Nainggolan en Chadli zijn even polyvalent, maar naast het terrein kent Radja maar één weg: de directe. Hoewel hij die voor een WK-deelname wat indirecter wilde maken.

De keurige Chadli ging bij West Brom wel met de coach in de clinch, maar toont bij de nationale ploeg de flexibiliteit waar elke coach van droomt. Daarom is hij gevierd bij de Duivels, maar niet bij zijn club. En ook daar is het voor Nainggolan omgekeerd.