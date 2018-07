Dit moet u nu al weten over Standard-aanwinst Senna Miangue: polyglot van 1m95

Vaak gehoord: jonge spelers moeten niet te snel voor een buitenlandse topploeg kiezen. Senna Miangue (21) denkt daar anders over. De nieuwe linksback van Standard verruilde op zijn zestiende Beerschot voor Inter en heeft zich dat nooit beklaagd. “Je moet gewoon gaan voor het avontuur”, zegt hij. Miangue is dan wel Belgisch jeugdinternational, toch weten we in België niet veel over hem. Gelukkig is hij een vat vol anekdotes.