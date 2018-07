CLUBNIEUWS. Moeilijke keuze voor Deschacht, vier nieuwkomers tegelijk voor Genk

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Olivier Deschacht. We zijn nog maar begin juli, en bij Genk zijn al vier van de vijf beoogde versterkingen gevonden: dat heet snel gewerkt. Uw clubnieuws van de dag.

Moeilijke keuze voor Deschacht

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Olivier Deschacht (37). Zulte Waregem heeft een streepje voor, maar Essevee moet eerst enkele verdedigers laten gaan voor de veteraan kan tekenen.

Ook Kortrijk toont interesse, maar het sportieve project van de Kerels oogt minder mooi. Antwerp hoopt daarom aan het langste eind te trekken.(jug, fbu)

Vier nieuwkomers tegelijk voor Genk

We zijn nog maar begin juli, en bij Genk zijn al vier van de vijf beoogde versterkingen gevonden. Dat heet snel gewerkt. “Het toont de ambitie van de club”, straalde technisch directeur Dimitri de Condé gisteren bij de voorstelling van de vier nieuwelingen: Joseph Paintsil (20, Ghanees, vleugelaanvaller), Zinho Gano (20, Belg, spits), Jakub Piotrow­ski (20, Pool, middenvelder) en Vladimir Screciu (18, Roemeen, verdediger).

Een flankspeler, een spits, een middenvelder én een verdediger: Genk stelde gisteren van alles wat voor. Foto: JEFFREY GAENS

“Het zijn jongens die allemaal passen in de clubfilosofie”, zei coach Philippe Clement. “Jong en met een groot groeipotentieel. Dus zitten zij hier op de juiste plaats om de volgende stap te zetten in hun carrière. Het project dat Genk hen voorstelt, is trouwens één van de redenen waarom zij allemaal voor deze club gekozen hebben. Voordat zij tekenden, hebben wij hen grondig gescreend. Zo weten we zeker dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Die jongens zijn hier met hun hart en er staat bij iedereen een goeie kop op.” We willen geen tweede Mboyo meer, is de teneur, al werd dat niet luidop gezegd.(rco)

*** Bij KV Oostende sukkelt Michiel Jonckheere weer met een achillespeesblessure. Daardoor bleef hij vorig seizoen al bijna het hele jaar aan de kant.(jug)

*** Niels Verburgh (20) verlaat Club Brugge. De verdediger tekende voor twee seizoenen bij Roda.

*** Charleroi staat dicht bij rechtsback Damien Dussaut (STVV), als back-up voor Marinos.(bvv)

*** Stan van den Buijs (61) treedt bij Zulte Waregem in dienst als scout. (jcs)