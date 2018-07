Engelse pers door het dolle heen: “Het is stilaan tijd om te beginnen dromen, mensen”

De Engelse kwalificatie heeft bij de vaderlandse pers euforische reacties losgeweekt. Ze waren lyrisch over het feit dat The Three Lions voor het eerst op een WK een strafschoppenreeks wonnen en zo in een kwartfinale staan tegen het verrassende Zweden. Met ook nog Rusland en Kroatië aan hun zijde van de tabelhelft begint de media zelfs al openlijk te dromen van een eerste wereldtitel sinds 1966.

Daily Mail: “Tijd om te beginnen dromen”

“Daar is hij dan. Voor de eerste keer ooit. Engeland kwalificeert zich via strafschoppen na een gelijkspel in een WK-knock outfase. Het is stilaan tijd om te beginnen dromen, mensen. Dit gebeurt niet iedere dag, weet je.”

The Guardian: “Plots een WK vol mogelijkheden”

“Eindelijk! Om 23u52 lokale tijd trapte Eric Dier de laatste penalty van een epische nacht binnen en rende richting zijn teamgenoten. De Colombiaanse spelers zakten door hun knieën en Engeland herinnerde het wereldpubliek eraan dat ze, in tegenstelling tot de impressie dat ze gaven de afgelopen dertig jaar, weten ze hoe ze een penaltyreeks moeten winnen.”

“Het was een euforische manier om door te stoten en dit zijn de momenten dat de Engelse volgers kunnen vergeven worden dat ze durven geloven dat iets speciaal in de maak is. Ja, het is aanlokkelijk om ons te laten meeslepen in het lot, maar op dit moment is er niemand die zegt dat het tijd is voor terughoudendheid. Engeland staat in de kwartfinale en plots is het WK vol mogelijkheden.”

The Sun: “Our history boys”

“Our history boys”, noemt The Sun de Engelse spelers nu al. “Engeland wint een strafschoppenreeks, een titel waarvan je dacht dat je die nooit zou lezen! En het historische resultaat tegen Colombia betekent dat The Three Lions nu een smakelijke clash krijgen in de kwartfinale tegen Zweden.”

Ook de BBC-analisten waren door het dolle heen na de beslissende strafschop van Dier:

Fuck me, I’m crying. Yes yes yes. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 3, 2018