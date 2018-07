West-Vlaams bedrijf importeerde besmet paardenvlees

Het Italiaanse voedselagentschap heeft op 22 juni aan de alarmbel getrokken omdat er cadmium was aangetroffen in bevroren paardenvlees ingevoerd vanuit het West-Vlaamse bedrijf Chevideco. Uit onderzoek blijkt dat het niet gaat om een eenmalige kwestie, schrijft het weekblad Knack.

Cadmium is een zwaar metaal dat van nature in lage concentraties in de aardkorst voorkomt. Het kan nierfalen en osteoporose veroorzaken. Daarom legde Europa maximumgrenzen op: voor paardenvlees 0,20 mg cadmium per kilo; voor paardennieren 1 mg per kilo. Als een Europese lidstaat een overschrijding van die normen vaststelt, moet ze onmiddellijk de rest van Europa op de hoogte brengen via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF).

Op 22 juni stuurde het Italiaanse voedselagentschap zo’n RASFF-waarschuwing rond: er was cadmium aangetroffen in bevroren paardenvlees ingevoerd vanuit Chevideco. De vastgestelde waarde was 0,329 mg per kilo, een overschrijding van de maximumnorm, meldt Knack. Volgens Chevideco was het paardenvlees oorspronkelijk afkomstig uit Roemenië. Het bedrijf liet uit hetzelfde lot een willekeurig stuk analyseren in België. Daarmee bleek er geen probleem. “Het ging dus over een geïsoleerd geval/paard”, reageert Chevideco.

Niet de eerste keer

Uit onderzoek van Knack, in samenwerking met Roemeense en Italiaanse mediapartners, blijkt dat Chevideco herhaaldelijk problemen had met cadmium in Roemeens paardenvlees. In 2014 werd in vier maanden tijd vier keer cadmium aangetroffen in Roemeens paardenvlees/-nieren geïmporteerd door Chevideco. Het vlees belandde in Belgische supermarkten en restaurants. In één geval lag de cadmium-besmetting 60 keer hoger dan de toegestane waarde.

“Cadmium is een zwaar metaal dat je niet zou mogen aantreffen in voeding”, zegt Dorine Van Geert, woordvoerster van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). “Er speelt niet zozeer een acuut maar veeleer een chronisch gevaar.”

Tussen september 2014 en januari 2015 voerde het FAVV negen bijkomende controles uit bij Chevideco. Ook op 29 juni 2018 deed het FAVV nog een bijkomende controle bij Chevideco.

“Meer kans via zeevruchten”

“De realiteit vandaag is dat de gemiddelde consument 40 keer meer kans heeft om blootgesteld te worden aan cadmium via zeevruchten of inktvis dan via paardenvlees”, reageert directeur Olivier Kemseke van Chevideco. “We hebben steeds proactief gecommuniceerd en duidelijke stappen genomen, samen met het FAVV, om paardenvlees met een cadmium-contaminatie uit de keten te halen en te houden. Bij de vastgestelde contaminaties hebben we steeds krachtdadig opgetreden, onze bevoorrading aangepast en met de bevoegde overheid naar de bron ervan gezocht.”