ISIS: “Zoon van leider Al-Baghdadi gedood”

De zoon van de leider van ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, is gedood in Syrië tijdens een aanval van de terreurorganisatie in de centrale provincie Homs. Dat maakte ISIS dinsdagavond bekend.

“Houdhayfah al-Badri (...) kwam om bij een aanval tegen de Nussayriyyah en de Russen in een elektriciteitscentrale in de provincie Homs”, zegt ISIS in een persbericht, gepubliceerd via berichtendienst Telegram door propagandakanaal Amaq. Met Nussayriyyah duidt ISIS de alawietische gemeenschap aan, waar de Syrische president deel van uitmaakt.

ISIS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi, al herhaaldelijk doodverklaard, zou nog in leven zijn en zich in Syrië bevinden, aan de grens met Irak, zei een Iraakse generaal van de inlichtingendiensten, die anoniem wou blijven, begin mei nog. De zelfverklaarde “kalief” van ISIS “verplaatst zich in het gezelschap van vier of vijf personen, onder wie zijn zoon en schoonzoon.” Al-Baghdadi zou vier kinderen hebben met zijn eerste vrouw en één met zijn tweede.