Twintiger doodgeschoten bij uit de hand gelopen politiecontrole in Nantes

In Nantes, in het westen van Frankrijk, is dinsdagavond een 22-jarige bij een uit de hand gelopen controle doodgeschoten door een politieagent, zo melden lokale media. Het incident leidde tot gewelddadige protesten.

De politie wilde het voertuig van de jongeman controleren nadat die een overtreding had begaan. Hij weigerde mee te werken, waarna hij plots met zijn wagen achteruit reed. Daarbij reed hij tegen een politieagent, waarna een van diens collega’s het vuur opende op de wagen. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een barrière.

De twintiger werd door een kogel geraakt in de hals en overleed bij aankomst in het ziekenhuis. Volgens de lokale politiechef Jean-Christophe Bertrand raakte de agent die werd geraakt door de wagen, lichtgewond aan de knie.

Nadat het overlijden van de jongeman was bekendgeraakt, kwam het tot rellen in delen van Nantes, waaronder de wijk Breil. De politie werd bekogeld met stenen en molotovcocktails en reageerde met traangasgranaten. Minstens drie voertuigen werden in brand gestoken. Ook een winkelcentrum vatte vuur.

Het gerecht is een onderzoek gestart naar het schietincident.

Foto: AFP

