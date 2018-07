Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 53- en 54-jarigen

De doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker wordt nog dit jaar met twee geboortejaren uitgebreid. Die uitbreiding wordt mogelijk gemaakt met een bijkomend budget van 300.000 euro. Dat meldt Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, woensdag.

Momenteel wordt iedereen vanaf 55 jaar tot en met 74 jaar om de twee jaar uitgenodigd om zich op dikkedarmkanker te laten testen. “Met de uitbreiding van de doelgroep naar 55-jarigen midden 2017 zetten we al een eerste stap om het bevolkingsonderzoek uit te breiden”, legt de Vlaamse minister uit. “Dit jaar zetten we een nieuw stap door ook de 53- en 54-jarigen uit te nodigen.”

Vandeurzen. Foto: ISOPIX

Het bevolkingsonderzoek werd eind 2013 opgestart en boekt volgens Vandeurzen al goede resultaten. In 2016 nam 54,5 procent van de doelgroep deel. Dat is 3 procent meer dan in 2015. Zo werden er in Vlaanderen 21 procent meer dikkedarmkankers gevonden dan in de periode voor dit bevolkingsonderzoek gestart werd.

“Door die vroegtijdige opsporing worden de kankers voornamelijk in vroegtijdige stadia ontdekt. Zo vergroot de kans op genezing en is een zeer intensieve behandeling vaak niet nodig”, aldus Vandeurzen.

Tweede en derde meest voorkomend

Dikkedarmkanker is bij vrouwen en mannen in Vlaanderen de tweede en derde meest voorkomende kanker. “Deze kanker is eenvoudig vroegtijdig op te sporen”, benadrukt dokter Patrick Martens. “Screenen wordt aanbevolen vanaf 50 jaar. Door het Vlaamse bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker ontvangen Vlamingen nu vanaf 55 jaar automatisch een uitnodiging met gratis stoelgangtest.”

De uitbreiding naar de 53- en 54-jarigen heeft tot gevolg dat nog dit jaar ongeveer 160.000 uitnodigingen verstuurd worden. “Voor die leeftijd raden wij aan om via de huisartsen een stoelgangtest te laten uitvoeren”, aldus Martens.