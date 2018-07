Terreurcommissie pleit voor Europese zwarte lijst van radicale imams

Europese lidstaten moeten hun imams beter screenen en ze - als er sprake is van oproep tot haat- op een zwarte lijst zetten die met de andere EU-landen wordt gedeeld. Dat is een van de aanbevelingen van de bijzondere commissie Terrorisme van het Europees Parlement, waarvoor N-VA-parlementslid Helga Stevens een van de twee rapporteurs is.

Het Europees Parlement besliste in juli vorig jaar om een tijdelijke terreurcommissie op te richten. Die kreeg een heel brede opdracht: ze moest onder meer de gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en tussen de verschillende Europese informatiesystemen tegen het licht houden, maar ook kijken naar de werking van Europol en Eurojust, de samenwerking met niet-EU-landen en de antiterreurwetgeving die de lidstaten de laatste jaren hebben aangenomen.

De terreurcommissie heeft haar ontwerprapport nu klaar. Daarin staan een aantal opvallende aanbevelingen aan de Europese Commissie. Zo vraagt de terreurcommissie een Europese zwarte lijst voor radicale imams. Verschillende lidstaten hebben al een nationale lijst van zogenaamde ‘haatimams’, maar die informatie uitwisselen gebeurt nu amper. Nochtans kunnen imams net als gewone burgers makkelijk doorheen de Schengenzone reizen.

N-VA-Europarlementslid Helga Stevens. Foto: Luc Daelemans

Bovendien moeten de lidstaten moskeeën of andere gebedshuizen waar “de Europese waarden niet worden nageleefd en wordt aangezet tot terreur of haat”, sluiten, vindt de terreurcommissie.

De lidstaten moeten ook veel gemakkelijker informatie delen over teruggekeerde Syriëstrijders via de Europese politiedienst Europol. Het gerecht moet tot slot oog hebben voor het feit dat terroristen soms beginnen als kruimeldief, klinkt het. “Het gerecht veroordeelt in veel lidstaten niet altijd, of ze worden vervroegd vrijgelaten. Recidivisten moeten voldoende worden ontmoedigd.”

Het rapport van de terreurcommissie wordt donderdag voorgesteld in het Europees Parlement in Straatsburg. N-VA-Europarlementslid Helga Stevens was een van de twee rapporteurs van de commissie. “Dit rapport bevat concrete aanbevelingen die tot stand zijn gekomen na intensief onderzoek en contacten met politie- en inlichtingendiensten over heel Europa”, licht ze toe. “De N-VA pleit voor een streng Europees kader voor de strijd tegen terreur. Ik hoop dat de andere fracties deze waardevolle aanbevelingen voluit steunen. Wij verwachten concrete wetsvoorstellen en praktische maatregelen.”