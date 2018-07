Gokinzet in Vlaanderen in drie jaar verdubbeld

De ingezette online wedbedragen zijn in Vlaanderen in drie jaar gestegen van 88 naar 170 miljoen euro. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers die De Tijd opvroeg bij de overheidsdienst Financiën.

De bedragen zijn dan nog een onderschatting omdat de fiscus enkel de belastbare basis rapporteert. Dat zijn de ingezette bedragen, waarvan de uitgekeerde winst door de gokbedrijven al is afgetrokken.

In Brussel is de stijging nog groter dan in Vlaanderen. Daar stegen de inzetten van 10 miljoen euro in 2014 naar ruim 27 miljoen in 2017.

De cijfers komen er na de heisa over de reclamedeals van de openbare omroep VRT met de gokbedrijven Unibet en Napoleon Games rond de WK-programmatie, klinkt het. Vanuit Vlaamse politieke hoek is er kritiek dat de VRT ruimte geeft aan gokreclame, zonder een tegenboodschap over de verwoestende effecten van een gokverslaving.