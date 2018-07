Opnieuw angst voor vergiftiging: Twee personen wegens “onbekende substantie” in ziekenhuis Salisbury

In het Engelse graafschap Wiltshire zijn zaterdagavond twee personen opgenomen in het ziekenhuis nadat ze waren blootgesteld aan een “onbekende substantie” in Amesbury, ruim tien kilometer ten noorden van Salisbury. In die stad werden op 4 maart nog de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd.

De twee patiënten, een man en een vrouw om en bij 40 jaar, werden bewusteloos aangetroffen in hun woning. Ze worden verzorgd in het ziekenhuis van Salisbury, hun toestand is zorgwekkend, aldus een woordvoerder van de politie.

Aanvankelijk werd gedacht aan een overdosis drugs, eind juni werden ze al bewusteloos aan getroffen nadat ze vermoedelijk drugs van slechte kwaliteit gebruikt hadden, maar nu zegt de politie “alle pistes” te onderzoeken. “Verder onderzoek moet uitwijzen welke substantie deze mensen ziek maakte.”

“Ernstig incident”

De politie van Wiltshire beschouwt het voorval als een “ernstig incident” (major incident). Verscheidene plekken in en rond Amesbury en Salisbury, waarvan vermoed wordt dat het duo er recentelijk geweest is, zijn uit voorzorg afgezet. De politieaanwezigheid wordt er ook opgekrikt.

“In deze fase is nog niet duidelijk of er een misdaad is gepleegd”, benadrukt de politie. Ze wijst erop dat ze blijft opstaan voor alle mogelijke pistes en vraagt iedereen die nuttige informatie heeft om contact op te nemen.