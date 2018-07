Israëlische leger doodt Palestijn die grens oversteekt

Israëlische soldaten hebben maandag het vuur geopend op een groep Palestijnen die de grens vanuit de Gazastrook hadden overgestoken. Daarbij werd één persoon gedood en een andere verwond, zo meldde het leger zelf.

Volgens het leger staken vier Palestijnen de grens over in het zuiden van de Gazastrook met betonscharen en “brandbare materialen”. Ze zouden van plan zijn geweest om een op dat moment onbemande wachtpost voor Israëlische sluipschutters in brand te steken.

“Israëlische troepen merkten de infiltratie op, hielden de situatie in de gaten en achtervolgden de terroristen terwijl ze het vuur op hen openden”, zegt het leger. “Als gevolg daarvan werd één terrorist gedood, terwijl een andere werd geëvacueerd voor medische verzorging. Een derde terrorist werd overgedragen aan de veiligheidstroepen voor ondervraging.” Aan Israëlische kant vielen geen gewonden.

Duizenden vrouwen betogen

Het incident komt er terwijl Israël onder vuur ligt over hoe het optreedt tegen Palestijnse betogers aan de grens met de Gazastrook. Volgens het ministerie van Gezondheid van de enclave, waar de islamitische beweging Hamas aan de macht is, werden sinds 30 maart zo al 134 Palestijnen doodgeschoten.

Dinsdag meldde het ministerie ook meerdere gewonden bij een betoging van duizenden Palestijnse vrouwen langs de grens van de Gazastrook. Israëlische soldaten zouden daarbij volgens de Palestijnen schoten hebben gelost en traangas hebben ingezet. Het leger bevestigt dat het wapens heeft gebruikt om de menigte in bedwang te houden.